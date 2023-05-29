Мэрия Перми согласовала колерный паспорт гостиницы в бывшем здании ВКИУ

Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерный паспорт здания будущей гостиницы на ул. Окулова, 4, сообщает пресс-служба администрации Перми. Колерный паспорт согласован с учетом требований краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия. Фасад гостиницы будет выполнен в желто-серых тонах, на здании обустроят архитектурную подсветку. Заказчиком работ выступает ООО «Специализированный застройщик “Окулова, 4”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Напомним, что проект создания гостиницы в бывшем здании ВКИУ на ул. Окулова, 4 курирует структура региональных властей — Корпорация развития Пермского края (КРПК). В 2021 году КРПК учредила для реализации проекта строительную компанию «Окулова 4». Позже краевые власти заключили соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». В рамках соглашения стороны взаимодействуют при реализации трех туристических проектов в регионе, в том числе по созданию отеля на месте ВКИУ. В мае прошлого года федеральная корпорация вошла в состав учредителей ООО «СЗ “Окулова 4”», получив 0,004% в его уставном капитале. Этой весной проект отеля в бывшем здании ВКИУ собирались направить на согласование в Главгосэкспертизу. Завершить строительство гостиницы планируется к концу 2024 года.