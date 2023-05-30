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Коммерсантъ FM
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Коллекция Ecco для выпускного вечера

Ecco представила линейку обуви и аксессуаров для выпускного вечера. В коллекцию вошли модели как для девушек, так и для молодых людей. Обувная линейка состоит из моделей для формальной части вечера — босоножки и классические туфли, а также мужские ботинки и лоферы. Также в коллекции есть и менее строгая обувь: кеды, сабо и босоножки. Помимо обуви в линейку для выпускного вечера вошли и сумки — миниатюрные модели кросс-боди на тонком ремне. Вся коллекция уже доступна в магазинах и на сайте Ecco.

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Фото: Ecco

Фото: Ecco

Фото: Ecco

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Фото: Ecco

Фото: Ecco

Фото: Ecco

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