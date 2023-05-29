В Курганской области два ребенка утонули в реках

Первые случаи гибели детей в воде зафиксированы в Курганской области. Оба ребенка находились у водоемов без взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Зауралью.

Первый трагический случай произошел в селе Большое Чаусово Кетовского округа в начале мая. Здесь в реке Черная утонул шестилетний мальчик. 28 мая в селе Тагильское Каргопольского округа погиб ребенок восьми лет. Мальчик утонул в реке Миасс.

Сотрудники МЧС подчеркивают, что купальный сезон в Курганской области не открыт, и напоминают зауральцам не оставлять детей, особенно малолетних, у воды без присмотра.

Следственное управление Следственного комитета России по Курганской области проводят проверки и устанавливают обстоятельства гибели детей.

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