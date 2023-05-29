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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 29 мая

Запоминающиеся кадры понедельника

Досмотр школьников перед ЕГЭ в Москве, авария на гонках в Индианаполисе и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в честь его победы на выборах

Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в честь его победы на выборах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Одиннадцатиклассников досматривают перед сдачей ЕГЭ в школе №1248

Москва. Одиннадцатиклассников досматривают перед сдачей ЕГЭ в школе №1248

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Донбасс. Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника

Донбасс. Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Индианаполис, США. Болид Andretti Autosport врезается в ограждение во время гонки «Инди-500»

Индианаполис, США. Болид Andretti Autosport врезается в ограждение во время гонки «Инди-500»

Фото: Reuters

Стамбул, Турция. Воздушный шар под потолком мечети Айя-София

Стамбул, Турция. Воздушный шар под потолком мечети Айя-София

Фото: Reuters / Hannah McKay

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Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в честь его победы на выборах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Одиннадцатиклассников досматривают перед сдачей ЕГЭ в школе №1248

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Донбасс. Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Индианаполис, США. Болид Andretti Autosport врезается в ограждение во время гонки «Инди-500»

Фото: Reuters

Стамбул, Турция. Воздушный шар под потолком мечети Айя-София

Фото: Reuters / Hannah McKay

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