Фото дня: 29 мая

Досмотр школьников перед ЕГЭ в Москве, авария на гонках в Индианаполисе и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в честь его победы на выборах Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Москва. Одиннадцатиклассников досматривают перед сдачей ЕГЭ в школе №1248 Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Донбасс. Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Индианаполис, США. Болид Andretti Autosport врезается в ограждение во время гонки «Инди-500» Фото: Reuters Стамбул, Турция. Воздушный шар под потолком мечети Айя-София Фото: Reuters / Hannah McKay Следующая фотография 1 / 5 Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в честь его победы на выборах Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Москва. Одиннадцатиклассников досматривают перед сдачей ЕГЭ в школе №1248 Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Донбасс. Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi Индианаполис, США. Болид Andretti Autosport врезается в ограждение во время гонки «Инди-500» Фото: Reuters Стамбул, Турция. Воздушный шар под потолком мечети Айя-София Фото: Reuters / Hannah McKay