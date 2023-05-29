Супруга прокурора Краснокамска победила на праймериз в местную думу

Помощница гендиректора Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), депутата заксобрания Пермского края Дмитрия Пылева, супруга прокурора Краснокамска Михаила Третьякова Надежда Третьякова победила на праймериз «Единой России» по выборам в думу Краснокамского городского округа. По данным, опубликованным на сайте предварительного голосования, госпожу Третьякову поддержали 37 избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Отметим, что ранее с прокурором Краснокамска конфликтовали председатель думы Дмитрий Чеплыгин и глава Краснокамска Игорь Быкариз. В частности, в феврале этого года господин Чеплыгин направил в краевую прокуратуру обращение, в котором пожаловался на вмешательство Михаила Третьякова в работу муниципалитета.

Предварительное голосование «Единой России» проходило в электронной форме с 22 по 28 мая на сайте праймериз через идентификацию с портала «Госуслуги». Как сообщает пресс-служба реготделения партии власти, в нем участвовали около 6 тыс. избирателей. Победители предварительного голосования будут выдвинуты «Единой Россией» на основные выборы. Списки кандидатов от партии планируется утвердить 30 мая на заседании оргкомитета. Выборы в думу Краснокамска, ориентировочно, состоятся в сентябре, в единый день голосования.