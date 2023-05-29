В Крыму за три часа произошло две аварии с большегрузами

В Крыму 29 мая за три часа произошло две аварии при участии большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Первое столкновение произошло на автотрассе «Таврида» в 12:40. Сообщается, что в районе села Донское Симферопольского района водитель грузовика съехал в придорожный кювет. Мужчина пострадал, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Второе ДТП случилось в 14:17 в районе села Ишунь Красноперекопского района. Водитель грузовика так же съехал в кювет и автомобиль перевернулся.

«К сожалению, в результате ДТП один человек погиб»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, в обоих случаях водители большегрузов не справились с управлением.

Анастасия Донскова

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