Сегодня на Тропе здоровья между парком Победы и СОК «Биатлон» в Уфе дерево упало на женщину с ребенком, сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города. Информация о ЧП поступила в дежурно-диспетчерскую службу около 16:00. «По прибытии спасателей к месту происшествия женщина и мальчик, примерно лет 7-10, находились в карете скорой помощи. Их направили для обследования в лечебное учреждение. Помощь спасателей не понадобилась. Сейчас они занимаются распиловкой упавшего дерева»,— уточнили в пресс-службе.

Венера Хисамова

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