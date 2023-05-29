Полицейские Татарстана изъяли свыше 3 тысяч литров контрафактного алкоголя

Татарстанские полицейские в ходе операции «Алкоголь» из нелегального оборота изъяли свыше 3 тыс. литров 3 тысячи литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего полицейские составили 75 административных протоколов и возбудили четыре уголовных дела.

В частности, в Рыбно-Слободском районе продавце осуществлял розничную реализацию спиртного без лицензии. У него изъяли свыше 174 литров продукции. Кроме того, в Муслюмовском районе жительница продавала алкоголь из своего хозяйства. У нее изъяли более 178 литров продукции. А в Набережных Челнах мужчина сбывал продукцию в магазины на территории местного СНТ. У него изъяли свыше 622 литров продукции.

"Ъ-Казань"