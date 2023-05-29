Суд в Петербурге прекратил дело о переплате за электричество в Водоканале

Смольнинский райсуд Петербурга прекратил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Согласно ему, экс-директор Водоканала допустил оплату электроснабжения по завышенным ценам, сообщили 29 мая в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, с октября 2016 года по март 2019 года Евгений Целиков, находясь на должности генерального директора петербургского Водоканала, не расторг договор электроснабжения между организацией и ООО «РИИ». Это привело к оплате электроэнергии по завышенным ценам. Это привело к переплате размером в почти 1,7 млрд руб.

Ранее следствие утверждало, что Целиков злоупотребил должностными полномочиями, что повлекло существенное нарушение прав организации и тяжкие материальные последствия. Однако Смольнинский райсуд переквалифицировал действия экс-директора на статью о халатности (ч.1.1 ст.293 УК РФ) и закрыл дело в связи с истечением сроков давности.

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