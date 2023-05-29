На Кубани отремонтировали 340 многоквартирников с начала года

На Кубани завершили капитальный ремонт 340 многоквартирных домов от намеченного плана с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Практически на всех объектах провели ремонт кровли, в 89 домах обновили фасады, в 20 МКД заменили 57 лифтов. Специалисты отремонтировали 160 внутридомовых систем коммуникаций.

«Условия проживания уже улучшили у около 10 тыс. человек. Сейчас идут работы еще на 456 объектах — подрядчики выполняют около 550 видов работ. В том числе меняют 168 лифтов в 65 многоквартирных домах в восьми районах края»,— отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Мероприятия прошли в десяти районах края. В настоящее время завершается ремонт многоквартирников в Динском районе. Объем завершенных работ составляет 89%. В Тихорецком районе — 80%. Всего за 2023 год в крае приведут в порядок 1064 многоквартирных дома. Идет подготовка к работам в 2024 году.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram