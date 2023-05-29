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Коммерсантъ FM
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Украина будет называть Грузию «Сакартвело»

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о переименовании Грузии во всех официальных документах — теперь будет использоваться самоназвание «Сакартвело» («Страна грузин») вместо принятого в русском литературном языке, а также в языках бывшей российской империи и республиках бывшего СССР названия «Грузия».

Инициаторами изменения стали «Европейская Солидарность», «Голос», «Батькивщина» и партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Название «Грузия» происходит от Ирано-Персидского Горг-Гурджи-Гурджистан-Гурзан. Самоназвание «Сакартвело» появляется в письменных документах с X века.

«С целью использования в Украине официального и исторического названия страны "Сакартвело", Верховная Рада Украины постановляет: ввести использование в Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия "Сакартвело" вместо "Грузия". Соответственно, грузинский народ (грузин) называть — картвелами"»,— говорится в документе.

Несколько лет назад аналогичное решение приняла Литва, что было встречено с восторгом президентом Грузии Саломе Зурабишвили. По ее инициативе грузинский парламент принял закон о переименовании Литвы на литовский лад — теперь это Лиетува.

В Грузии пока не принимались законы относительно Украины, но в официальных заявлениях и СМИ президента с недавних пор называют на украинский лад «Володимир» (а не Владимир) Зеленский. Кроме того, в телерепортажах журналистов обязали называть города и регионы Украины только на украинский лад.

Георгий Двали, Тбилиси

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