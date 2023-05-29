Пропавшую с детской площадки 7-летнюю девочку разыскивают в Ижевске

В столице Удмуртии ведутся поиски 7-летней Анастасии Богдановой, которая пропала с детской площадки у дома №2 по улице Архитектора Берша. Девочка исчезла с места около 12:00, в настоящее время ее местоположение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отрядя «Регион 18»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «Регион 18» Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «Регион 18»

На ребенке были светло-розовая футболка, темные леггинсы и плетеная розовая сумка через плечо. Девочка худощавого телосложения, ростом 120-130 см. На момент пропажи ее волосы были собраны в пучок.

Жителей, владеющих информацией, просят позвонить по номеру 8-951-195-29-71.