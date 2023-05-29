Мэр Троицка оправдан по делу о превышении полномочий

Троицкий городской суд Челябинской области огласил приговор по уголовному делу действующего мэра Александра Виноградова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Глава полностью оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе горсуда.

Приговор не вступил в законную силу. По версии следствия, в 2019 году Александр Виноградов инициировал процесс передачи оборудования ООО «Теплосервис» другой теплоснабжающей компании, чем нарушил права и причинил ущерб хозяйствующему субъекту. Глава вину отрицал, настаивая на том, что действовал в интересах горожан, которые могли остаться без теплоснабжения.

Мэра арестовали в марте 2021 год и предъявили обвинение по ч. 2. ст. 286 УК РФ. Под стражей он пробыл полторы недели, а в мае 2021 года вышел из-под домашнего ареста под залог. Государственный обвинитель просил приговорить Александра Виноградова к шести годам реального лишения свободы.

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