«Россети Тюмень» направили около 9 млн рублей на повышение надежности электроснабжения объектов нефтедобычи в Югре

Завершился плановый ремонт подстанции 110 кВ «ЦПС-Южный» в ХМАО-Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией предприятия нефтедобычи и поселок Талинка с населением более 3,3 тысячи человек. «Россети Тюмень» направили на повышение надежности электроснабжения потребителей порядка 9 млн рублей.



Энергетики провели капитальный ремонт одного из двух трансформаторов. При помощи автокрана грузоподъемностью 25 тонн специалисты подняли съемный «колокол» и выполнили ревизию активной части силового оборудования. Также на подстанции заменили 9 высоковольтных вводов. После окончания работ специалисты провели испытания на объекте.

Ремонт крупного питающего центра проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия позволили повысить качество электроснабжения бытовых и промышленных потребителей поселка Талинка, в том числе предприятий, занимающихся добычей, подготовкой и перекачкой нефти. Всего в 2023 году на техническое обслуживание электросетевого комплекса главного нефтедобывающего региона России энергокомпания направит 2,1 млрд рублей.