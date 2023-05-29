Детский омбудсмен выявил нарушения в центре грудничкового плавания

В Ярославской области после посещения центра грудничкового плавания у младенца обнаружили острую кишечную инфекцию. Уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин провел проверку, в рамках которой были выявлены нарушения санитарных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

По итогам проверки установлено, что в центре лабораторный контроль за качеством воды в ваннах не соответствует требованиям санитарного законодательства, а некоторые сотрудники работают без оформленной медицинской книжки. Также центр не соблюдает законодательство о защите персональных данных.

«По результатам проверки Уполномоченным в целях защиты прав и законных интересов младенцев вынесено заключение, которое направлено в правоохранительные и надзорные органы»,— говорится в сообщении уполномоченного.

Алла Чижова