Южный Урал выйдет в транспортный коридор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил связать скоростным грузовым железнодорожным сообщением Челябинск и Иран по магистрали через Болашак в рамках транспортного коридора «Север — Юг». Это, по его словам, позволит усилить транспортно-транзитный потенциал Евразийского экономического союза. Казахстан для этого планирует реконструировать свои железнодорожные пути. Ранее с инициативой пустить грузовые поезда с Южного Урала в Иран выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита делегации региона в Казахстан. Эксперты отмечают, что запуск перевозок грузов по железной дороге из Челябинска в иранском направлении окажет комплексное влияние на экономику Южного Урала и повысит его инвестиционную привлекательность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее перспектива запуска грузоперевозок в Иран обсуждалась во время визита южноуральской делегации в Казахстан

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Ранее перспектива запуска грузоперевозок в Иран обсуждалась во время визита южноуральской делегации в Казахстан

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

Связать скоростным грузовым железнодорожным сообщением Челябинск и Иран Касым-Жомарт Токаев предложил на заседании Высшего евразийского экономического совета. «Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора “Север-Юг” в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск — Болашак — Иран»,— цитирует президента Казахстана РБК.

Для реализации этого проекта, по словам Токаева, можно использовать действующую инфраструктуру коридора «Север — Юг» с созданием в Челябинске консолидирующего центра. В свою очередь, Казахстан готов заняться реконструкцией «узких мест» железнодорожной сети Бейнеу — Мангистау и на участке автодороги Бейнеу — Шалкар, добавил он. Также глава Казахстана предложил проработать возможность совместных инвестиций в создание инфраструктуры морских и сухих портов Ирана и Туркменистана, что, по его словам, значительно расширит географию экспорта стран-участниц ЕАЭС.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что создание скоростного грузового сообщения с Ираном — один из вопросов, который подробно прорабатывался во время его недавнего визита в Казахстан. В частности, он озвучил эту инициативу на встрече с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым.

«На Транссибе железнодорожные узлы Челябинска являются ключевыми, наш регион граничит с Казахстаном, есть выходы на весь Уральский регион и Зауралье, не только Свердловская область, Тюмень, но и Пермский край, ориентация на сибирские регионы. Мы можем быть точкой входа, центром приема грузов, которые дальше должны двигаться в сторону Ирана. Восточное направление коридора “Север — Юг” через Казахстан, Туркменистан в Иран и дальше в Индию — очень перспективное. Челябинская область может и должна стать центром, из которого будет идти скоростное грузовое движение в сторону Ирана. Это серьезно разгрузит Транссиб и принесет ряд других плюсов для развития и нашей страны, и Челябинской области. Инфраструктура уже существует, но есть участки, которые необходимо модернизировать, чтобы обеспечить грузопоток и скорость. Мы продолжаем работу, чтобы все это превратить в жизнь»,— сказал Алексей Текслер.

Рабочий визит делегации Челябинской области во главе с Алексеем Текслером в Казахстан состоялся две недели назад. В его рамках губернатор, кроме премьера Алихана Смаилова, встретился с послом РФ в республике Александром Бородавкиным и акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым. В ходе переговоров обсуждались вопросы развития экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере туризма. Алексей Текслер отмечал, что во взаимодействии Южного Урала с Казахстаном следует уделить больше внимания развитию межрегиональной промышленной кооперации, и заявил, что несколько крупных предприятий области заинтересованы в локализации производств на казахстанской территории.

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Отдельное внимание в ходе визита было уделено вопросу развития транспортно-логистических связей и использованию возможностей ТЛК «Южноуральский», расположенного вблизи международных транспортных коридоров, в частности, направления «Север — Юг». «Можем эффективно использовать возможности этого сухопутного порта вместе с казахстанскими партнерами. Мы активно участвуем в федеральных логистических проектах. Сейчас тестируется железнодорожный маршрут из Челябинска через Казахстан, Туркменистан и далее на южные порты Ирана. Важно более активно использовать порт в Актау, что было бы интересно и вам, и нашим предпринимателям в связи с сокращением логистического плеча»,— сказал Алексей Текслер в ходе переговоров в Казахстане.

Товарооборот Челябинской области с Ираном также значительно вырос в последнее время. Как сообщал Алексей Текслер в марте на встрече с иранским послом в РФ Каземом Джалали, в 2022 году показатель вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Посол тогда отметил, что Южный Урал относится к числу приоритетных регионов России в плане межрегионального сотрудничества. В частности, иранскую сторону интересует развитие коридора «Север — Юг» по маршруту из Челябинской области через Казахстан и Туркменистан. «Сегодня у нас есть возможность перевозить около 2 млн т груза в год, а в перспективе увеличить этот объем до 5 млн. Мы развиваем нашу инфраструктуру в приграничных областях»,— сказал Казем Джалали, выразив готовность оказать Челябинской области поддержку в налаживании связей с иранскими провинциями.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что запуск грузоперевозок из Челябинска в Иран позволит увеличить товарооборот между странами, ускорит перевозку грузов между ними, а также высвободит существующие маршруты транспортного коридора «Север — Юг». «Также можно ожидать оживления экономики в регионе, появления новых компаний, как в сфере перевозок, так и обрабатывающей отрасли, которые будут заниматься товарами, перевозимыми в каждом направлении. Такой маршрут привлечет дополнительное внимание к региону, повысит его инвестиционную привлекательность, что будет способствовать притоку средств. Будут созданы новые рабочие места, вырастут поступления в бюджеты всех уровней, увеличится производство валового внутреннего продукта. Предприятия региона смогут получить заказы в рамках создания маршрута, что увеличит их выручку и укрепит конкурентоспособность».

Глава «Русиранэкспо» Александр Шаров считает железнодорожную ветку через Болашак и иранский Инче-Бурун перспективной, поскольку она позволяет провозить грузы в Иран быстрее, чем путь через туркменский Серахс. По его словам, разница в первую очередь в загруженности пограничных переходов. «В Серахсе даже составы компаний с серьезным лоббистским ресурсом иногда стоят по 10–15 дней. Инче-Бурун — гораздо менее загруженная станция, там много свободных площадей, много места для складирования. По сравнению с иранской станцией Астара (о финансировании достройки недостающего участка дороги Решт — Астара в Иране Москва и Тегеран договорились в мае. — “Ъ-Южный Урал”), это небо и земля». При этом, подчеркнул эксперт, станции Инче-Бурун на иранской стороне необходимо дополнительное обустройство.