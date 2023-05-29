ФСБ ликвидировала в Свердловской области крупную сеть нарколабораторий, изъято 22 килограмма наркотиков

В Свердловской области ликвидирована деятельность трех нарколабораторий, сообщили в региональной пресс-службе УФСБ. Производства мефедрона находились вблизи городов Первоуральск, Невьянск и села Шайдуриха. Задержаны пять производителей и пять курьеров.

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По данным силовиков, изъято 22 кг наркотиков, шесть из которых находились у курьеров, лабораторное оборудование, упаковочный материал, прекурсоры и химические реактивы объемом более 1 тыс. л. Задержанные планировали произвести еще около 20 кг наркотиков.

Возбуждены пять уголовных дел по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Задержанным грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Полина Хабарова

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