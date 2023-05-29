Жителям Удмуртии грозит до 7 лет лишения свободы за кражу емкости с квасом и шашлыков

В столице Удмуртии полицейские задержали двух местных жителей 1998 и 2003 годов рождения. Молодых людей подозревают в краже 20-литровой емкости с квасом и 4 кг шашлыка, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Так, по версии следствия, в ночное время преступники взломали окно торгового павильона, расположенного в парке Октябрьского района, и выкрали продукты питания. Однако похищенную 20-литровую емкость и шашлык они оставили в лесополосе, поскольку в емкости вместо ожидаемого пива находится квас, а мясо оказалось испорченным.

Сумма ущерба составила 6,8 тыс. руб. По факту кражи с незаконным проникновением возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Отмечается, что молодые люди также угнали автомобиль «ВАЗ», припаркованный на улице Кирова. Незакрытый автомобиль они обнаружили ночью, проникли в салон и с помощью дубликата ключа, найденного в бардачке, угнали его. Однако в последующем вернули его на прежнее место. Следующей ночью они снова попытались угнать автомобиль, но не смогли завести. По фактам угона и покушения на угон возбуждены уголовные дела.

В настоящее время молодые люди находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до семи лет лишения свободы.