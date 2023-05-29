Жительницу Татарстана будут судить за гибель медсестры в ДТП

В Татарстане 36-летнюю жительницу Лаишевского района будут судить за гибель медсестры в дорожной аварии. Об этом сообщило управление СКР по республике.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года на автодороге Казань-Оренбург. Женщина, как считает следствие, пыталась развернуться в неразрешенном для этого месте и вылетела на «встречку», где она столкнулась со скорой помощью, ехавшей с включенным проблесковым маячком. Медики перевозили больного грудного ребенка, который был подключен к кислородному концентратору.

В результате аварии погибла 61-летняя медсестра, проводившая в момент ДТП калибровку концентратора. Она скончалась по дороге в больницу.

Вину женщина признала частично.

"Ъ-Казань"