В Перми прошел студенческий флешмоб в поддержку участников СВО

В Перми прошел флешмоб «Встанем» в знак поддержки участников специальной военной операции. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, флешмоб был организован на открытии фестиваля «Российская студенческая весна» 26 мая. К нему присоединились более 3,5 тыс. студентов из 80 регионов страны, которые принимают участие в фестивале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Прошлой осенью в Перми проходил митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В этом году ко Дню защитника Отечества в краевой столице провели еще один митинг-концерт, на котором выступали с поздравлениями участники СВО.