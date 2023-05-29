Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Перми прошел студенческий флешмоб в поддержку участников СВО

В Перми прошел флешмоб «Встанем» в знак поддержки участников специальной военной операции. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, флешмоб был организован на открытии фестиваля «Российская студенческая весна» 26 мая. К нему присоединились более 3,5 тыс. студентов из 80 регионов страны, которые принимают участие в фестивале.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Прошлой осенью в Перми проходил митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В этом году ко Дню защитника Отечества в краевой столице провели еще один митинг-концерт, на котором выступали с поздравлениями участники СВО.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...