В Краснодаре вывески на иностранных языках должны быть убраны до сентября будущего года

С 1 сентября текущего года в Краснодаре вступают в силу новые правила благоустройства, регламентирующие оформление вывесок на фасадах домов и на улицах, сообщает официальной сайт городской администрации. Правила утверждены на заседании городской думы, депутаты проголосовали за них единогласно.

В числе нововведений в оформлении городского пространства Краснодара – запрет на использование иностранных слов на вывесках, в том числе на транслитерацию, то есть написание русских слов латинскими буквами. Исключение составят зарегистрированные товарные знаки торговых сетей, отелей и т.д. Предприниматели, чьи объекты расположены в границах исторического центра Краснодара и на магистральных улицах, должны привести свои объекты в соответствие с новыми нормами до 1 марта 2024 года, у остальных владельцев недвижимости есть срок до 1 сентября 2024 года.

Анна Перова, Краснодар