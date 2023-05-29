Спикеры дум Краснокамска и Чайковского одержали победы на праймериз «Единой России»

Председатели дум Краснокамского и Чайковского городских округов Дмитрий Чеплыгин и Михаил Шубин победили на праймериз «Единой России» по выборам в новые созывы городских дум. Согласно данным, опубликованным на сайте предварительного голосования, господина Чеплыгина поддержали 55 избирателей, а господина Шубина — 47 человек.

Предварительное голосование «Единой России» проходило в электронной форме с 22 по 28 мая на сайте праймериз через идентификацию с портала «Госуслуги». Как сообщает пресс-служба реготделения партии власти, в предварительном голосовании участвовали около 6 тыс. избирателей. В среднем конкурс на место будущего кандидата от партии составлял более трех человек. Жалоб в оргкомитет не поступило.

Победители предварительного голосования будут выдвинуты «Единой Россией» на основные выборы. Списки кандидатов от партии планируется утвердить 30 мая на заседании оргкомитета. Выборы в думы Краснокамска и Чайковского, ориентировочно, состоятся в сентябре, в единый день голосования.