Министр образования Удмуртии: регион в полной мере готов к проведению итоговых аттестаций

В государственной итоговой аттестации 2023 года в Удмуртии принимают участие 6,34 тыс. одиннадцатиклассников, а также 18,56 тыс. выпускников девятого класса. Об этом рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова в ходе аппаратного совещания. Всего для проведения экзаменов в республике открыт 171 пункт на базе общеобразовательных школ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам госпожи Болотниковой, для организации и проведения ГИА привлекут 9,71 тыс. человек, которые прошли обучение. В бюджете региона на компенсацию педагогам, участвующим в подготовке и проведении, предусмотрено более 64,6 млн руб. Средства для выплаты компенсации направлены в муниципальные образования.

Министра также отметила, что в этом году на ОГЭ внедряется новая технология проведения экзаменов. С ее помощью экзаменационные материалы будут передаваться в пункты проведения по защищенному каналу интернета с печатью в аудиториях и сканированием в штабах. Это позволяет повысить информационную защищенность экзаменационных материалов и минимизирует расходы на транспортную доставку.

Средства на подготовку к государственной итоговой аттестации из бюджета выделены в полном объеме.