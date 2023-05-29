На закрытии «Российской студенческой весны» в Перми выступит группа «Моя Мишель»

Хедлайнером закрытия фестиваля «Российская студенческая весна» станет российская музыкальная группа «Моя Мишель», сообщает официальный телеграм-канал мероприятия «СТУДВЕСНА». Выступление группы состоится 31 мая на площадке УДС «Молот». Организаторы уточняют, что концерт — только для участников фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Напомним, XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» начался в Перми 26 мая. Хедлайнером открытия была российская музыкальная группа Gayazovs Brothers, состоящая из двух братьев — Тимура и Ильяса Гаязовых.

Пермский край принимает фестиваль уже в третий раз. В этом году в мероприятии примут участие 3,5 тыс. студентов со всей страны. Ежедневно с 27-го по 30 мая на площади перед «Театром-Театром» будет работать фестивальный городок, на территории которого будут организованы креативные и образовательные пространства. Вечером каждого фестивального дня участников будут ожидать концерты музыкальных групп и DJ-сеты.