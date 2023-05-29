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В СВО погиб мобилизованный ярославец

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб 31-летний Владимир Харинов из Ярославской области. Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

У Владимира Харинова остались родители, сейчас он представлен к награждению орденом Мужества. Семья погибшего получит материальную помощь.

«Прощание с военнослужащим пройдет во вторник, 30 мая, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11.00»,— уточнили в правительстве.

Алла Чижова

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