Экономический эффект ММК от внедрения программных роботов превысил треть миллиарда

Накопленный экономический эффект группы ММК от внедрения RPA-решений (программной роботизации) с 2018 года составил 377 млн руб. Об этом сообщил директор по экономике компании Андрей Еремин на конференции «RPA Connect: формула эффекта». По его словам, этот расчет основан на первой в РФ методике, разработанной «Центром технологий роботизации “Некст”» совместно со специалистами ММК и компанией «Деловые решения и технологии».

«Наша методика может быть применима в любой отрасли, независимо от платформы роботизации в конкретной компании. Ее можно использовать для расчета эффективности в самых разных функциональных направлениях, а разработанный подход подразумевает использование наименее трудоемких методов»,- отметил господин Еремин. В ключевых направлениях деятельности ММК экономический эффект примерно на 30% выше, чем при обычном подходе к оценке, добавил он.

Главный специалист по информационным технологиям ММК Вадим Феоктистов рассказал, что программная роботизация – существенная часть цифровизации группы. «Мы накопили богатый опыт в этом направлении, подтвержденный большим количеством успешно выполненных проектов. Больше 250 программных роботов освободили сотрудников от различных рутинных, часто повторяющихся задач и усовершенствовали бизнес-процессы».

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