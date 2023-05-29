Путин подписал закон об установке дорожных фото- и видеокамер

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует установку дорожных фото- и видеокамер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Согласно закону, камеры могут устанавливаться:

на дорогах с выделенной полосой для движения общественного транспорта;

аварийно-опасных участках дорог;

участках, на которых в течение года произошло четыре и более ДТП;

в местах проведения дорожных работ;

пешеходных переходах;

перекрестках;

участках, на которых запрещена стоянка или остановка транспорта;

в других местах, определяемых ГИБДД.

Документ также устанавливает норму, по которой соответствующий дорожный знак необходимо размещать на расстоянии не менее 150–300 м от зоны контроля камеры. Кроме этого, решение о размещении камер на дорогах смогут принимать региональные власти или владельцы дорог при согласовании с МВД.

Олеся Павленко