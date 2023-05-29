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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон об установке дорожных фото- и видеокамер

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует установку дорожных фото- и видеокамер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Согласно закону, камеры могут устанавливаться:

  • на дорогах с выделенной полосой для движения общественного транспорта;
  • аварийно-опасных участках дорог;
  • участках, на которых в течение года произошло четыре и более ДТП;
  • в местах проведения дорожных работ;
  • пешеходных переходах;
  • перекрестках;
  • участках, на которых запрещена стоянка или остановка транспорта;
  • в других местах, определяемых ГИБДД.

Документ также устанавливает норму, по которой соответствующий дорожный знак необходимо размещать на расстоянии не менее 150–300 м от зоны контроля камеры. Кроме этого, решение о размещении камер на дорогах смогут принимать региональные власти или владельцы дорог при согласовании с МВД.

Олеся Павленко

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