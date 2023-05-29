Смольный рассчитывает на увеличение дивидендов своих «дочек» в 2023 году

Чистая прибыль акционерных обществ с участием Санкт-Петербурга в 2022 году выросла на 2%, в текущем Смольный прогнозирует рост прибыли по этой статье до 372 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург». Это более трети всех запланированных годовых доходов казны города. В прошлом году доход от дивидендов составил 40,4% всего поступления в бюджет Петербурга.

Основным донором Петербурга по дивидендам на текущий момент остается «Россети Ленэнерго», принесшая за 2022 год 1,3 млрд рублей в бюджет (выплата еще не утверждена акционерами). На второй строчке расположился ГУП «ТЭК СПб» с 1,3 млрд чистой прибыли в год, половину из которой он обязан по закону отчислить в петербургскую казну.

Всего Петербург участвует в капитале не менее чем 50 организаций.

Общая прибыль российских компаний с государственным участием в 2022 году упала на 52%. Для сравнения, прибыль бизнеса страны в целом — на 12%.

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