Пермские газовики отключили от ресурса физлицо за долг более 200 тыс. рублей

Специалисты «Газпром межрегионгаз Пермь» и «Газпром газораспределение Пермь» отключили от газоснабжения одного из крупнейших должников за газ в Перми. Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», абонент, проживающий в Кировском районе, в течение долгого времени не платил за газоснабжение и накопил долг более 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Об отключении абонент был предупрежден заранее, однако доступ на территорию домовладения не обеспечил. Чтобы прекратить газоснабжение, специалисты раскопали и обрезали подводящий подземный газопровод к дому потребителя»,— рассказали в «Газпром межрегионгаз Пермь». Всего компания с начала года направила 27 тыс. уведомлений о возможном отключении.