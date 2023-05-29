На Кубани выдача автокредитов увеличилась на 40%

В январе—апреле в Краснодарском крае выдали автокредиты на 13,5 млрд руб. Это на 40,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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По выдаче автокредитов за прошедшие четыре месяца Кубань занимает пятое место в РФ. Лидером по этому показателю является Москва — 27,1 млрд руб. При этом в столице фиксируется самая низкая динамика роста выдачи займов — 3,7%. Также Кубань опережают Московская область (21,7 млрд руб., +28,7%), Санкт-Петербург (18,6 млрд руб., +28,7%) и Татарстан (13,8 млрд руб., +76%), в котором наблюдается самая серьезная динамика роста.

Меньше всего автокредитов было выдано в Вологодской области — 2,6 млрд руб. При этом рост в регионе составил 57,5%. На последних местах рейтинга также находятся Белгородская (2,7 млрд руб.) и Калужская (2,9 млрд руб.) области, рост в обоих регионах составил 52,7%.

Всего в России в январе—апреле 2023 года было выдано автокредитов на 297,3 млрд руб. Это на 41,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с теми же месяцами 2021 года объем выданных автокредитов сократился на 12,7%. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что рост в этом году связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте—апреле прошлого года.

«Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита, который значительно вырос за последнее время, практически достигнув наивысших значений февраля 2022 года»,— отметил Алексей Волков.

Татьяна Ручкина

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