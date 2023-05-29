Против жителя Шахт возбуждено уголовное дело из-за покупки препарата для похудения, содержащего запрещенное вещество

В Ростовской области Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело против 39-летнего жителя города Шахты из-за посылки с препаратом для похудения, содержащим сильнодействующее запрещенное вещество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Данные подозреваемого не раскрывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной оперативной таможни Фото: Пресс-служба Южной оперативной таможни

Мужчина заказал средство в Казахстане. В 72-х капсулах содержалось 19 г сибутрамина, который запрещен к свободному обороту в России. Житель Ростовской области знал об этом, но все равно рассчитывал получить препарат.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу сильнодействующих веществ). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Анастасия Назарова