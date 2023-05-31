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Коммерсантъ FM
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Не пей — одряхлеешь!

Чрезмерное употребление алкоголя пагубно действует на мускулатуру

В молодости человек легко относится к пьянству — и легко перебирает. Безопасной дозы алкоголя, как показало исследование журнала The Lancet, вообще не существует, но у злоупотребления последствия радикально плохие.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Исследователи из Университета Восточной Англии, город Норидж, обнаружили, что, если человек в молодости регулярно напивается допьяна, его гораздо раньше настигает дряхлость, то есть потеря мышечной массы и нарастание дисфункции других тканей и органов.

Потребление алкоголя — основной модифицируемый (то есть изменяемый самим человеком) фактор риска многих заболеваний. И вот теперь выясняется, что алкоголь пагубно влияет на скелетную мускулатуру в позднем возрасте, что ускоряет саркопению (связанную с возрастом и неизбежную потерю мышечной массы), повышает риск неспровоцированных падений, чреватых переломами, и провоцирует более раннее наступление общей слабости. Ученые из Нориджа моделировали взаимосвязь между потреблением алкоголя и риском перечисленных выше состояний и установили, что она имеется. Всего в исследовании приняли участие почти 200 тыс. британцев, но не физически, а своими обезличенными данными, хранящимися в британском биобанке.

Исследователи, разумеется, выступают с рекомендацией отказаться от алкоголя или хотя бы сократить его употребление так, чтобы у человека никогда утром не было интоксикационного синдрома.

«Большинство людей было в возрасте от 50 до 60 лет. Мы обнаружили, что у тех, кто пил много алкоголя, было меньше скелетных мышц по сравнению с людьми, которые пили меньше, после того как мы приняли во внимание их размеры тела и другие факторы,— сказала Джейн Скиннер из Нориджской медицинской школы.— Мы увидели, что это действительно проблема, когда люди выпивали десять и более порций спиртного в день, то есть примерно бутылку вина или четыре кружки пива».

Мышечная масса и потребление алкоголя измерялись у людей одновременно, поэтому исследователи предупреждают, что не могут быть до конца уверенными в причинно-следственной связи между этими двумя явлениями. Однако исследование показывает, что алкоголь может оказывать вредное воздействие на мышечную массу при более высоких уровнях потребления, уверена Скиннер.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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