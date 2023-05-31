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Коммерсантъ FM
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Разработку «Аэрощуп» будут использовать шире

Новую технологию очистки водоемов от нефти пустят в серийное производство

Плавучие платформы «Аэрощуп», созданные биологами Томского госуниверситета (ТГУ), начнут использовать по всей России. Эта технология очищает донные отложения водоемов от нефти и пластикового мусора и не имеет аналогов в мире. С ее помощью уже ликвидировали загрязнения рек в северных регионах страны. Серийным производством платформ летом 2023 года займется компания «ООО "ТЭК Аэрощуп"».

Плавучая платформа «Аэрощуп», созданная биологами Томского госуниверситета

Плавучая платформа «Аэрощуп», созданная биологами Томского госуниверситета

Фото: tsu.ru

Плавучая платформа «Аэрощуп», созданная биологами Томского госуниверситета

Фото: tsu.ru

Ранее, чтобы очистить водоем, нефтяным компаниям необходимо было договориться с Биологическим институтом ТГУ, ведь «Аэрощуп» изобрели именно там. Теперь же, когда технология стала достаточно популярной, производители решили выпускать установки серийно. Также для их обслуживания будут обучать специалистов-нефтяников. «Аэрощуп» уже использовали для устранения крупнейшего в мире разлива нефти в Коми в 1994 году.

«Наши специалисты уже разработали конструкторскую документацию на плавучую платформу для очистки донных отложений. Можно сказать, это начальный этап работы. В дальнейшем планируется существенное расширение линейки оборудования до 10–15 позиций. Наряду с этим будут разработаны программно-аппаратные комплексы для автоматизации процесса очистки»,— сказал генеральный директор ООО «ТЭК Аэрощуп» Шалбус Карибов пресс-службе ТГУ.

Прежние методы очистки водоемов — обработка химическими препаратами и работа с поднятыми фрагментами грунта — наносили ущерб природным объектам. К тому же они плохо подходили для северных регионов. «Аэрощуп», распыляя пузырьки воздуха, собирает на них нефтяные капли и поднимает на поверхность. Такой способ доказал свою эффективность не только в Коми, но и в других северных регионах России, а также в Риге при очистке порта.

Серийное производство плавучих установок «Аэрощуп» рассчитывают запустить летом 2023 года. А в течение 2024–2025 годов при помощи этого оборудования планируется ликвидировать разлив дизельного топлива на реке Амбарная в Красноярском крае. Это один из трех природных объектов, пострадавших в мае 2020 года из-за аварии на предприятии «Норникеля».

Андрей Папиш

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