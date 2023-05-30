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Коммерсантъ FM
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Африка в приложении: торговля

Африканский бизнес учится пользоваться передовыми цифровыми технологиями

Цифровые платформы и искусственный интеллект шагнули далеко за пределы так называемых развитых стран — они прочно обосновались в странах Глобального Юга, в том числе в Африке: на континенте работает множество цифровых сервисов в области финтеха, транспорта, ритейла. Как везде в мире, маркетплейсы и интернет-магазины входят в число самых многочисленных и востребованных.

Фото: Westend 61 / Getty Images

Фото: Westend 61 / Getty Images

Sky.Garden

Sky.Garden — платформа для онлайн-покупок по образцу Amazon, лидирующая в Кении в сфере электронной торговли. Через нее открыли интернет-магазины тысячи кенийских предпринимателей, поэтому ассортимент товаров тут огромен.

Маркетплейс в 2015-м организовали Кристиан Грубак и Мартин Маджлунд, в марте 2017-го стартовали продажи, и уже с июля число сделок росло на 400% в месяц. Секрет успеха заключался в том, что покупателям было легко и выгодно покупать, продавцам — продавать: зарегистрированные на платформе торговцы не платят ни регистрационный, ни ежемесячный сбор, Sky.Garden лишь берет за обслуживание 8% с каждой сделки. Сервис еще и учит продавцов пользоваться платформенными бизнес-инструментами, в том числе рекламой и скидками. Крупные бренды тоже увидели перспективы, и сейчас на площадке представлены Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung Hotpoint, LG, Bosch и др. Экономя на накладных расходах и минимальной комиссии, Sky.Garden может позволить себе держать низкие цены, чем привлекает большое число небогатых людей (другие доступные в Африке онлайн-магазины и маркетплейсы ориентированы на средний класс и предлагают дорогие товары, которые большинство африканцев не могут себе позволить). К небогатой аудитории обращена и ставка на мобильные технологии, ведь домашние компьютеры и даже ноутбуки с планшетами в Африке мало у кого есть.

Сначала сервисом могли пользоваться только жители кенийской столицы Найроби, сейчас география расширилась. В пределах Найроби доставка занимает сутки, за его пределами — два-три дня. В Найроби принимается оплата при доставке, остальные оплачивают онлайн. Платежи безопасны, расплачиваться можно картами VISA и Mpesa.

Платформу запустили без участия инвесторов, но ее успех привлек людей с капиталом, и в 2018 году Sky.Garden получила первые $1,2 млн, в 2021-м — еще $4 млн. Однако в сентябре 2022 года у компании начались проблемы: она не смогла закрыть очередной инвестиционный раунд и оказалась на грани банкротства. Рост цен, инфляция и повышение процентных ставок сделали пространство венчурного капитала нестабильным, особенно в сфере электронной коммерции B2C, заявили в компании. Спасение пришло неожиданно: компанию выкупил Lipa Later, маркетплейс с той же моделью, что и у Sky.Garden, и одновременно платежный сервис, позволяющий приобретать товары в рассрочку. Сумма сделки не разглашается, но инвестиции в Sky.Garden составят $6 млн.

Wasoko/Sokowatch

Кенийская платформа онлайн-торговли B2B сначала строилась на бизнес-модели с облегченными активами, то есть просто сводила продавцов с покупателями, но при таком подходе нельзя было гарантировать, что покупатель получит товар, и компания перешла к модели тяжелых активов, став владельцем или арендатором объектов по всей сбытовой цепочке — от складов до логистики. Теперь ритейлеры заказывают товар у поставщиков через SMS или мобильное приложение и в тот же день его получают: у компании целая сеть водителей-логистов. Розничным продавцам, которым нужен оборотный капитал для закупки товара, компания предлагает опцию «купи сейчас, заплати позже» (BNPL). Это модный тренд на рынке розничной торговли и электронной коммерции B2B. Так легче сформировать у клиентов лояльность в условиях нестабильности, когда ритейлеры не привязаны к одному игроку.

Когда в 2022-м география сервиса расширилась и к платформе кроме Танзании, Руанды и Уганды присоединились Кот-д’Ивуар и Сенегал, что вывело ее на панафриканский уровень, генеральный директор и основатель компании Дэниэл Ю провел ребрендинг с переименованием. Так Sokowatch (в переводе с суахили «рынок») превратилась в Wasoko («рыночные торговцы»).

С момента запуска в 2015-м Wasoko доставила 2,5 млн заказов более чем 50 тыс. активных розничных клиентов. По данным компании, за последний год ее выручка выросла более чем на 500% и на 1000% с 2019-го. Есть планы расшириться в Нигерию и ЮАР, одновременно укрепляя свои позиции на шести существующих рынках. Компания оценивается в $625 млн, с момента создания она сумела привлечь $139 млн инвестиций.

Flutterwave

Нигерийская Flutterwave, которую в 2016 году основали Ийинолува Абоеджи, Олугбенга Агбоола и Аделеке Адекойя, начинала как финтех-компания, предоставляющая платежную инфраструктуру продавцам и платежным сервисам в Африке. Имеет офисы в Лагосе (Нигерия) и Сан-Франциско (Калифорния, США), работает в Нигерии, Кении, Гане, ЮАР и еще семи африканских странах. Flutterwave — единорог: в 2021 году ее рыночная стоимость превысила $1 млрд.

Flutterwave Store, цифровую торговую платформу В2В, компания запустила в апреле 2020 года, на пике пандемии COVID-19, чтобы помочь пострадавшему от локаута малому и среднему бизнесу, дав ему возможность торговать в интернете. Платформа позволяет создавать цифровые магазины для онлайн-продаж. Проект адресован предприятиям, у которых нет собственного сайта или средств для интеграции платежей.

Flutterwave Store ближе к eBay, чем к Amazon: тут нет своих товаров и складов, портал просто сводит продавцов с покупателями, обеспечивая безопасность сделок. Создав профиль, пользователь может выставить на продажу свой товар и указать способ оплаты. Доставка осуществляется через сторонних поставщиков логистических услуг, таких как Sendy в Кении и Sendbox в Нигерии. На платформе уже зарегистрировались более 20 тыс. компаний, ведь открыть онлайн-магазин и совершать сделки можно совершенно бесплатно: Flutterwave взимает только процент с платежей. Потенциал Flutterwave Store огромен: платформа будет охватывать 15 африканских стран, а малые и средние предприятия, по оценке МВФ, составляют 90% бизнеса в странах Африки южнее Сахары. Многие из них наверняка оценят возможность выйти онлайн.

Елена Туева

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