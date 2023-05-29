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Коммерсантъ FM
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Флориду завалит водорослями

Огромная масса саргассов уже начала выплескиваться на знаменитые пляжи штата

8000 километров — такова длина скопления водорослей рода саргасс, приближающегося к побережью американского штата Флорида. По мнению медиков, такое гигантское количество биомассы может быть опасным для здоровья людей.

Саргассы вдоль береговой линии в Ки-Уэсте, Флорида

Саргассы вдоль береговой линии в Ки-Уэсте, Флорида

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Саргассы вдоль береговой линии в Ки-Уэсте, Флорида

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Саргасс, или морской виноград,— род бурых водорослей, чрезвычайно распространенных по берегам теплых морей. Оторвавшись от дна, саргассы не гибнут, но продолжают существовать. Из-за этой их особенности в Атлантическом океане, в Саргассовом море, образовалось огромное скопление водорослей. Их общая масса оценивается в 8–11 млн тонн!

«Сам по себе саргасс не опасен,— объясняет доктор Сара Шефер, врач-токсиколог и сотрудница отделения неотложной медицинской помощи.— Но в массе водорослей всегда прячутся разные морские животные, от медуз до крупных рыб, которые могут укусить. Но это меньшая часть беды. Большая часть — миазмы от разлагающейся на берегу биомассы саргассов. Эти миазмы могут включать в себя также и аллергены, и яды».

К последним относится сероводород, знаменитый «запах тухлых яиц».

Сара Шефер рассказывает, что гниющая биомасса водорослей может служить прекрасным источником не только сероводорода, но и, например, аммиака. А он будет весьма сильно раздражать слизистые оболочки человека. В высоких концентрациях и сероводород, и аммиак могут вызывать серьезное отравление и даже смерть.

«Когда сероводорода немного, в воздухе пахнет тухлыми яйцами. Такой же запах издают и источники в Йеллоустонском национальном парке»,— вспоминает Сара Шефер.

Исследователи предлагают обращать внимание на следующие запахи, чтобы не дать себя отравить запахом от гниющих водорослей: это запах тухлых яиц или запах аммиака, раздраженные глаза, тошнота, раздражение мягких тканей при прикосновении к водорослям с высокой концентрацией сероводорода.

В группе риска оказываются те люди, у которых диагностированы астма или другие респираторные заболевания или кто просто живет рядом с пляжем.

Шафер рекомендует всем, у кого проблемы с дыханием, покинуть место, если они чувствуют запах тухлых яиц.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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