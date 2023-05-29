Врио начальника городской полиции Севастополя стал Сергей Сигунов

Врио начальника УМВД России по городу Севастополю стал Сергей Сигунов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Крыма Фото: пресс-служба правительства Крыма

На этой должности Сергей Сигунов сменил Павла Гищенко, который покинул пост в связи с переездом в другой регион.

Сергей Викторович Сигунов родился 13 декабря 1973 года в городе Грязи Липецкой области. С 1994 года служил в полиции. В 2000 году закончил Московский юридический институт МВД по специальности «Юриспруденция». В 2014 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2017 году возглавил управление уголовного розыска УМВД по Липецкой области. В июне 2018 года работал заместителем начальника полиции по оперативной работе. В июле 2020 года вступил в должность заместителя начальника липецкого УМВД.

Олег Исаев

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