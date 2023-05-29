В Казани на стройплощадке ЖК погиб 36-летний рабочий

В Казани на стройплощадке одного из ЖК в Приволжском районе погиб 36-летний рабочий. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Трагедия произошла 26 мая. Мужчина подавал бетон для заливки подземной парковки, он забрался на бетономешалку, но в это же время потерял равновесие и упал. При падении, как считает следствие, погибший ударился головой о металлические трубы, которые лежали на земле. В итоге он скончался еще до приезда медиков.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Детали происшествия выясняет следствие.

"Ъ-Казань"