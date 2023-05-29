«Зенит-Ижевск» обыграл команду из Оренбурга со счетом 5:1

ФК «Зенит-Ижевск» в столице Удмуртии одержал победу в матче среди команд 4-й группы второй лиги Первенства России по футболу. Ижевская команда обыграла «Оренбург-2» со счетом 5:1, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Достаточно хорошая и интересная игра получилась, целостный матч. Считаю, что в первом тайме создали три хороших голевых момента, не смогли их реализовать, но хорошо, что забили гол. Здорово разыграли. И первый, и второй тайм многое получалось, над чем работали последние три цикла. Много что получилось и с точки зрения атакующих действий»,— рассказал главный тренер «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко.

4 июня ижевские футболисты сыграют с клубом «Химик-Август» из чувашского поселка Вурнары.