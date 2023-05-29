Челябинское реготделение Союза машиностроителей будет участвовать в развитии донорства

Председатель Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России Павел Яковлев подписал соглашение о сотрудничестве с главным врачом Челябинской областной станции переливания крови Анатолием Крохиным. Договор нацелен на развитие донорского движения и его популяризацию среди работников сферы промышленности, сообщают в областном минздраве.

Соглашение предполагает проведение донорских акций как на площадке Челябинской станции переливания крови, так и на территории предприятий — членов Союза машиностроителей России. Мероприятия запланированы несколько раз в год.

«Подписание данного соглашения откроет двери на многие предприятия региона, что способствует значительному увеличению численности площадок для организации донорских акций. На южноуральских предприятиях трудятся люди отзывчивые, понимающие необходимость и значимость пополнения регионального банка крови», — комментирует Павел Яковлев.

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