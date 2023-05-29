Тамбовчанин арестован по подозрению в поджоге деревянного исторического особняка

В Тамбове под стражу на два месяца заключен местный житель, подозреваемый в умышленном поджоге исторических домов (ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили прокуратуре.

Возгорание двух жилых домов по улицам Кронштадтская, 23 и Советская/Кронштадтская, 80/11 произошло в ночь на 26 мая. Пожар был потушен, полиция возбудила уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий ведомство установило причастность к поджогу 48-летнего ранее неоднократно судимого мужчины. Он признал вину, отметили в полиции.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры Ленинского района Тамбова.

Из двух подожженных домов объектом культурного наследия (ОКН) является только двухэтажный особняк мецената и почетного гражданина города Эманнуила Нарышкина на Советской/Кронштадской, 80/11. В нем при посещении Тамбова дважды останавливался император Николай II. Дом на Кронштадтской, 23 специальным статусом не обладает.

Глава Тамбова Максим Косенков рассказал, что в доме №23 все шесть квартир находятся в частной собственности, переселение необходимо одной семье. В старинной особняке сейчас 27 квартир, в том числе девять из них муниципальных. Чиновники индивидуально работали с каждым жителем, кто дал свое согласие на переезд в маневренный жилой фонд.

Вместе с региональным управлением по государственной охране ОКН городские власти определят «дальнейшие мероприятия» по восстановлению старинного особняка, добавил господин Косенков.

О том, почему хотели расселить другой старинный дом в Тамбове, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Квартиры в центре достанутся церкви».

Александр Прытков

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