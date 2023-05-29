Пресс-секретарь Токаева: переданная Путиным записка касалась льготных тарифов

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал, о чем была записка, которую президент России Владимир Путин передал казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 25 мая. По его словам, в ней был ответ на вопрос Казахстана о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.

«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам»,— сказал Руслан Желдибай в разговоре с «РИА Новости».

По мнению российского правительства, товары, пункт назначения которых — Казахстан, могут пользоваться льготными тарифами при проезде по территории России, а которые следуют транзитом — нет. Господин Желдибай пояснил, что после этого Касым-Жомарт Токаев передал записку своей делегации с поручением продолжать переговоры с Россией по этому вопросу.

25 мая в Москве прошло заседание ВЕЭС. Журналисты обратили внимание, что во время мероприятия президент России Владимир Путин предал Касыму-Жомарту Токаеву записку. Господин Токаев прочел ее и кивнул в ответ российскому президенту.

Как прошло заседание — в репортаже спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Кто в коридоре хозяин».

Олеся Павленко