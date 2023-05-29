«Единая Россия» выдвинет на довыборы в Пермскую думу экс-начальника краевого центра противодействия экстремизму

Бывший начальник центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю, директор по развитию производства АО «Полиэкс» Антон Мелюхин одержал победу в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в Пермскую думу по округу №5. По предварительным данным, опубликованным на сайте праймериз, за господина Мелюхина проголосовали 310 человек. Его конкуренты получили от 10 до 13 голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: региональное отделение партии «Единая Россия» Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Предварительное голосование «Единой России» проходило в электронной форме с 22 по 28 мая на сайте праймериз через идентификацию с портала «Госуслуги». Как сообщает пресс-служба реготделения партии власти, в предварительном голосовании участвовали около 6 тыс. избирателей. В среднем конкурс на место будущего кандидата от партии составлял более трех человек. Жалоб в оргкомитет не поступило. Победители предварительного голосования будут выдвинуты «Единой Россией» на основные выборы. Списки кандидатов от партии планируется утвердить 30 мая на заседании оргкомитета.

Мандат по округу №5 стал вакантным в результате досрочного прекращения полномочий депутата Сергея Захарова. В прошлом году он уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после чего был исключен из фракции «Единой России» в городской думе. В апреле 2023 года дума поддержала заявление депутата о досрочном прекращении полномочий.