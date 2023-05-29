Свердловчанина будут судить за гибель четырех человек в пожаре

В отношении 18-летнего жителя села Тарасково (Новоуральский городской округ) возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек при умышленном пожаре, сообщили в пресс-службе СУ СКР Свердловской области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство четырех человек, совершенное общеопасным способом).

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По данным следствия, в ночь на 27 мая пьяный 18-летний обвиняемый поссорился со своим знакомым — хозяином частного дома, в котором находились еще три человека. В ходе ссоры он решил поджечь доски, которые находились во дворе дома, с целью убийства знакомого и его друзей. Огонь распространился на жилое здание. В пожаре погибли трое мужчин от 33 до 49 лет и женщина 50 лет. По предварительным данным СКР, они отравились продуктами горения.

Как сообщили в СКР, обвиняемый скрылся с места преступления, но его удалось найти. В данный момент он заключен под стражу. Проводится ряд экспертиз: судебно-медицинская, пожарно-техническая, молекулярно-генетическая и другие.

По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, при допросе оперуполномоченным, обвиняемый дал признательные показания. Он пояснил, что поджог решил устроить из-за того, что один из погибших задолжал ему денег. Он также отметил, что в 2020 году молодой человек был судим по ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

Полина Хабарова

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