Пермский разработчик роботов не может выбраться из убытков

ООО «Промобот», юрлицо пермской IT-компании Promobot, раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 147,1 млн руб. против 169 млн руб. годом ранее. Чистый убыток общества по итогам 2022 года — 64,3 млн руб. (в 2021-м — 78,7 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам председателя совета директоров Promobot Алексея Южакова, сохраняющийся убыток обусловлен тем, что значительную часть выручки компания направляет на проведение исследований и внедрение новых технологий и продуктов. «Если бы этих внутренних инвестиций не было, то, конечно, компания с большой вероятностью была бы прибыльной. Но мы не можем позволить себе отказаться от данных вложений в силу специфики нашей деятельности и продолжаем перманентно инвестировать в новые разработки и решения»,— пояснил господин Южаков.

Promobot специализируется на производстве автономных сервисных роботов для бизнеса. Компания основана в январе 2013 года Олегом Кивокурцевым, Максимом Утевым и Игорем Еремеевым, которые на тот момент учились в пермском политехе. Спустя несколько месяцев к проекту в качестве инвестора присоединился Алексей Южаков. В марте 2015 года компания была зарегистрирована как юрлицо — ООО «Промобот», в мае того же года стала резидентом «Сколково». По информации на сайте Promobot, сегодня компания выпускает семь моделей роботов, поставка которых осуществляется в 43 страны. В общей сложности с момента основания Promobot изготовил более 700 роботов.