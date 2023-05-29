Дожди с ветрами и до +29°С днем ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе сохранятся дожди, а в отдельные дни пройдут грозы. Порывы ветра достигнут 6-11 м/с. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, в ночь на 30 мая температура воздуха опустится до +6..+11°С, а днем окажется на уровне +22..+27°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ночные часы 31 мая столбик термометра окажется в пределах +12..+17°С, днем — +24..+29°С. При этом в северных районах температура не превысит +20..+23°С.

В четверг, 1 июня, столбик термометра ночью достигнет отметки в +12..+17°С, днем — +20..+25°С. 2 июня температура воздуха в ночные часы опустится до +6..+11°С, а днем повысится до +21..+26°С.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон составит +20..+25°С.