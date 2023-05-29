Известный спортсмен победил на праймериз «Единой России» по довыборам в региональное заксобрание

Российский спортсмен-саночник, уроженец Чусового Альберт Демченко победил в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в заксобрание Пермского края по округу №17. Согласно предварительным итогам праймериз, господина Демченко поддержали 1299 избирателей. Его ближайшие конкуренты — начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» Дмитрий Аликин и студентка ПГНИУ Елизавета Белобородова — получили 34 и 30 голосов соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Предварительное голосование «Единой России» проходило в электронной форме с 22 по 28 мая на сайте праймериз через идентификацию с портала «Госуслуги». Как сообщает пресс-служба реготделения партии власти, в предварительном голосовании участвовали около 6 тыс. избирателей. В среднем конкурс на место будущего кандидата от партии составлял более трех человек. Жалоб в оргкомитет не поступило. Победители предварительного голосования будут выдвинуты «Единой Россией» на основные выборы. Списки кандидатов от партии планируется утвердить 30 мая на заседании оргкомитета.

Мандат депутата заксобрания по округу №17 стал вакантным после перехода парламентария по данному округу, председателя комитета по развитию инфраструктуры Антона Удальева в правительство Москвы. Довыборы состоятся в сентябре, в единый день голосования.