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К территории Ишимбая добавили более 260 гектаров

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан и изменении границ муниципальных образований город Салават, Ишимбайский район и отдельных муниципальных образований в Ишимбайском районе Республики Башкортостан». В результате территория Ишимбая увеличилась на 262 га. Взамен от Ишимбая в пользу Салавата и Байгузинского сельсовета перешло 22 га.

Границы утверждены с учетом фактического устройства и перспектив развития территорий, отметили в пресс-службе парламента республики.

Венера Хисамова

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