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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон о праве на жилье военных, направленных за рубеж

Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за военнослужащими, направленными служить за пределы РФ, и членами их семей право на обеспечение служебными жилыми помещениями. Документ опубликован на портале правовой информации.

По закону за такими военнослужащими сохраняется:

  • право состоять в списках нуждающихся в специализированных жилых помещениях;
  • право на обеспечение служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;
  • право на выплату денежной компенсации за наем жилого помещения.

Аналогичные права получат военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в отдельных регионах России, определенных правительством. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников военной операции на Украине. Этот статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим, им также засчитают двойной пенсионный стаж.

Лаура Кеффер

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