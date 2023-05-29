Путин подписал закон о праве на жилье военных, направленных за рубеж

Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за военнослужащими, направленными служить за пределы РФ, и членами их семей право на обеспечение служебными жилыми помещениями. Документ опубликован на портале правовой информации.

По закону за такими военнослужащими сохраняется:

право состоять в списках нуждающихся в специализированных жилых помещениях;

право на обеспечение служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

право на выплату денежной компенсации за наем жилого помещения.

Аналогичные права получат военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в отдельных регионах России, определенных правительством. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников военной операции на Украине. Этот статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим, им также засчитают двойной пенсионный стаж.

Лаура Кеффер