Гендиректором Заволжского моторного завода назначен Ильнур Сахабиев

Совет директоров Заволжского моторного завода (ПАО «ЗМЗ», входит в Sollers) досрочно прекратил полномочия генерального директора предприятия Руслана Горевого, сообщили в компании. На эту должность назначен Ильнур Сахабиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Сахабиев с октября 2022 года возглавляет в статусе гендиректора ООО «Литейный завод “РосАЛит”». Эту должность он будет совмещать с руководством ЗМЗ и заволжского филиала ООО «УАЗ».

По информации ЗМЗ, Ильнур Сахабиев начал работу в структурах Sollers в 2012 году. В 2020 году руководил проектом силовой установки и шасси в ООО «Аурус», затем вновь работал в ООО «Форд Соллерс Елабуга». С ноября 2021 года возглавляет заволжский филиал УАЗ.

Владимир Зубарев