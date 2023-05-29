Следственный комитет и прокуратура организовали проверки по факту гибели семимесячного ребенка в Култаево

Пермский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту гибели семимесячного ребенка от ожогов. Как сообщает пресс-служба следственного управления, предварительно установлено, что 28 мая года в одном из населенных пунктов региона семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором находился семимесячный ребенок, вследствие чего последний получил термические ожоги. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, от полученных травм скончался на следующий день.

В настоящее время опрошены очевидцы произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза и другие проверочные мероприятия, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Проверку по факту гибели малолетнего организовала также прокуратура Пермского района. По информации надзорного ведомства, несчастный случай произошел в селе Култаево. По результатам своих мероприятий прокуратура даст оценку действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которых проживали и находились дети, в случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.